Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ile İstiklal Üniversitesi iş birliğinde; Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve TUSAŞ’ın katkılarıyla düzenlenen “Sanayide Geleceği Yakalamak: Savunma Sanayiinde Kahramanmaraş Modeli” başlıklı konferans, Expo 2023 Kelebek ve Uğur Böceği Konferans Salonu’nda ikinci oturumuyla devam etti.

İkinci oturumun açılış konuşmasını KMTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer yaptı.

Gümüşer, konuşmasında KMTSO’nun TUSAŞ’ı Kahramanmaraş’a kazandırma sürecinden bahsederek, bu yatırımın kentin sanayi ve kalkınma sürecindeki önemine dikkat çekti.

Gümüşer, “TUSAŞ gibi stratejik bir kurumun şehrimizde faaliyet göstermesi, Kahramanmaraş’ın sanayi vizyonuna güç katıyor,” ifadelerini kullandı.

Ardından kürsüye gelen TUSAŞ Sanayileşme Direktörü Fatih Uysal, kurumun savunma sanayii alanındaki faaliyetlerini katılımcılarla paylaştı.

Uysal, Türkiye’nin yerli ve milli savunma kapasitesinin artırılması yönündeki çalışmalar kapsamında TUSAŞ’ın üstlendiği rolü anlattı.

Konuşmasında, Kahramanmaraş’ın bu vizyondaki yerinin ve potansiyelinin altını çizdi.

Konferans, savunma sanayii alanında yerel katkının artırılması ve bölgesel kalkınmaya yönelik yeni iş birliklerinin oluşturulması adına önemli bir platform sundu.