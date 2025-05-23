Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Sanayide Geleceği Yakalamak: Savunma Sanayiinde Kahramanmaraş Modeli" başlıklı konferans, EXPO Kelebek ve Uğurböceği Müzesi Konferans Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleşti.

Programa Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, siyasi parti temsilcileri, kaymakamlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan yaptı.

Ardından kürsüye çıkan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş’ın her alanda örnek bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, savunma sanayiinde yerel katkının önemine değindi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan TUSAŞ Yönetim Kurulu eski Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan ise havacılık platformları üzerine önemli bilgiler vererek, TUSAŞ’ın çalışmalarını ve bu alandaki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, katkılarından dolayı konuşmacılara plaket takdim etti.

Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.