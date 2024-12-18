AFAD Başkanı Okay Memiş, Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için yapılan çalışmada şu ana kadar canlı izine rastlanmadığını bildirdi.

120 personel, 4 arama kurtarma köpeği, 43 araçla beraber, teknolojik cihaz ve ekipmanlarla binadaki üç sektörde çalışmalarını tamamladıklarını kaydeden Memiş, herhangi bir canlı izine rastlanmadığını açıkladı.

Bina içerisinde tek tek bütün katlar, zemin bölmesi, hücreler, koğuşlar, binanın her tarafını çok dikkatli ve özenli bir şekilde kontrol ettik. Bununla birlikte avluda da çalışmamıza devam ediyoruz. Tabelalarda da açıkça göstermişler mayınlı bir bölge de var. Dolayısıyla bu açık alanda yapacağımız çalışmalarda daha dikkatli ve özenli olmak durumundayız. Yerel otoriteyle irtibatlı bir şekilde bu mayınlı alanın tamamıyla temizlenmesinden sonra da detaylı bir şekilde arama çalışmasına ilerleyen süreçte devam edebiliriz.