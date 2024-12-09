Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolü kaybettiği başkent Şam'ın merkezine rejim karşıtı güçler girdi. Şam'da rejimle özdeşlesen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'ndeki tutsaklar serbest bırakıldı.

Hapishanedeki kadın ve çocuk tutsakların serbest bırakılma anları görüntülendi.

Öte yandan Şam'da rejimle özdeşlesen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'nde güvenlik kameralarında görünen ve hala ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi.

Şam’ı ele geçiren rejim karşıtı güçlerin, Esed rejimi ile özdeşleşen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesinde tutuklu olan mahkumlara ulaşmak için haritalara bakarak binanın yapısını çözmeye çalıştığı görüntüler kaydedildi.