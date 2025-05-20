Dulkadiroğlu Özel Eğitim Meslek Okulu’nda gerçekleştirilen organizasyonda, öğrenciler hem damakları şenlendiren eşsiz hamburgerlerle tanıştı hem de unutulmaz bir gün yaşadı.

Etkinlik kapsamında, özel gereksinimli öğrenciler için ustalıkla ve büyük bir özenle hazırlanan, Şef Yusuf’un kendine özgü dokunuşlarıyla lezzet şölenine dönüşen hamburgerler servis edildi.

Her biri ayrı bir sevgiyle hazırlanan bu enfes tatlar, öğrencilerin yüzlerinde tebessüm, gönüllerinde ise sıcacık bir anı bıraktı.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Cafe Della Şef Yusuf işletme Sahibi Hüseyin Akgül, bu tür sosyal sorumluluk faaliyetlerini bir görev bildiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Cafe Della olarak sadece lezzet sunmakla kalmıyor, topluma katkı sunan projelere de imza atıyoruz. Bugün özel öğrencilerimizin okul ortamında yüzlerini güldürebildiysek, ne mutlu bize. Bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz.”

Gönüllere dokunan bu anlamlı etkinlik, katılımcılardan büyük takdir toplarken, Cafe Della’nın sadece bir lezzet durağı değil; aynı zamanda toplumsal duyarlılıkla hareket eden örnek bir işletme olduğunu bir kez daha gösterdi.