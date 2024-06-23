Pençe Kilit operasyon bölgesinde iki gün önce yapılan arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü mensupları ile girilen temasta Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit düştü.

Şehit düşen Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti yerine getirildi. Şehidin vasiyet ettiği su kuyusu naaşı kalkmadan Kamerun’da açıldı.

Şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti, Türkiye'yi duygulandırdı. Şehit Horoz, şehit olması halinde Afrika'da bir su kuyusu açılmasını rica etmişti. Horoz'un vasiyeti, arkadaşları tarafından şehit olmadan 3 gün önce kaydedilen bir videoda ortaya çıkmıştı.

Bu vasiyeti duyan Hedef Arama Kurtarma ve Uluslararası İnsani Yardım Derneği Kamerun’da bulunan dernek ekiplerine talimat vererek şehidin Naaşı kalkmadan aynı gün Kamerun'da su kuyusu açılışı gerçekleştirdi.