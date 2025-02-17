Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendirmek için yol yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu ilçesindeki Sütçü İmam Kavşağı’nda kapsamlı yenileme çalışmaları başlatıldı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje ile kavşak, yol, refüj ve yürüyüş yolları yenilenerek ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında kazı, dolgu ve zemin hazırlıkları titizlikle sürdürülüyor. Proje tamamlandığında, trafik yoğunluğunun azalması, sürüş güvenliğinin artması ve yaya hareketliliğinin daha düzenli hale gelmesi bekleniyor.