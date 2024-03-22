AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan’ın da katılımıyla Trabzon Caddesi’nde gerçekleştirilen basın açıklamasında Başkan Hayrettin Güngör ve Prof. Dr. Vahit Kirişci; kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası, kentsel tasarım çalışması, orta hasarlı binaların ruhsat süreci, uygun olmayan alanlar ve zemin etüt çalışmaları gibi pek çok konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kahramanmaraş’ın, 17 bin 592 teslim edilen kalıcı konutla, deprem illeri içerisinde ilk sırada olduğunu belirten AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, şu sözleri kaydettİ:

“Kahramanmaraş'ımız için deprem sonrası 12 aylık sürede hızla ihya ve inşadan öte yeni Kahramanmaraş'ın oluşturulmasına uygun olarak çözümlerin üretilmesi hususunda çok önemli mesafeler katediyoruz. Biz sadece insanlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmedik. Diğer temel ihtiyaçlarının karşılanması hususunda da çok büyük çabalarımız var. Cumhurbaşkanımız 6 Şubat 2024 tarihinde 7’nci kez ziki olarak Kahramanmaraş'ımıza teşrif etmiş oldular. Bu program çerçevesinde de o gün için Kahramanmaraş'ta 9 bin 289 kalıcı konut ve köy evlerini hak sahiplerine kura yöntemiyle teslim ettik. Bu teslimat ve törenler devam ederken, 19 Mart 2024 tarihinde Sayın Ali Yerlikaya Bakanımızın teşrieriyle yine 11 ilde gerçekleştirilen ana merkezi Kahramanmaraş olan programla 8 bin 303 konutu ve köy evini kura yöntemiyle teslim etmiş olduk. Toplamda 17 bin 592 konut ve köy evi edilmiş oldu. Biz bu 17 bin 592 konutla ve köy eviyle biz 11 il içerisinde en fazla konut teslim eden il konumundayız. 6 Şubat 2024’te Cumhurbaşkanımızın pek çok müjdeleri oldu. Bunlardan bir tanesi artık 6 Şubat'ın, ‘Afet ve Milli Dayanışma Günü’ olarak idrak edilmesiydi. Bu şekilde farkındalığı geliştirmek, güçlendirmek adına bir güzel güne dönüştürülmesi konusunda müjdesi olmuştu.

Şehrin kentsel dönüşüm ve tasarımına ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehir merkezi eski kimliğine kavuşacak eski fonksiyonuna kavuşacak ve eskisinden daha cazip olacak.” DEDİ.