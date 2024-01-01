Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Yalnız Bırakmadı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Yalnız Bırakmadı

Yeni uygulama ile beraber taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde Bakanlığa iletilecek.
Şehirler arası otobüs şoförü Erhan Elibol, Uygulamayı çok yerinde bulduğunu ifade etti. 
 

Kaynak: TRT HABER