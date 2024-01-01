Yeni uygulama ile beraber taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde Bakanlığa iletilecek.
Şehirler arası otobüs şoförü Erhan Elibol, Uygulamayı çok yerinde bulduğunu ifade etti.
Yeni uygulama ile beraber taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde Bakanlığa iletilecek.
Şehirler arası otobüs şoförü Erhan Elibol, Uygulamayı çok yerinde bulduğunu ifade etti.
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