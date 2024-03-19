İstiklal Marşı'nın başladığı "korkma" kelimesiyle başlayarak özgün bir koreografi oluşturan öğrenciler, bu toprakları vatan yapan atalarına minnetlerini gösterdi.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin İstiklal Marşı'nın ilk kelimesi olan "korkma" ile başlayan kareografileri izleyenleri duygulandırdı. Öğrenciler, marşın ilerleyen kısımlarında da farklı figürler oluşturarak Türkiye haritasını simgeledi. Bu özel gösteriyle, öğrenciler sadece tarihi bir zaferi anmakla kalmadı, aynı zamanda vatan sevgisi ve milli birlik duygularını da sergilediler. Öğrencilerin bu anlamlı etkinliği, öğretmenler, veliler ve diğer öğrenciler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Türkoğlu Kaymakamı ve İlçe milli eğitim müdürü 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma gününe özel düzenlenen ve öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan sergiye katıldı.

