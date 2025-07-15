Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından Muharrem ayı münasebetiyle aşure programı düzenlendi.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye başkanı Fırat Görgel, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Onikişubat İlçe Kaymakamı Salih Çiğdem Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, dernek üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Aşure programında, birlik ve beraberlik mesajları verilirken, Muharrem ayının önemi vurgulandı. Katılımcılara, yapılan duaların ardında aşure ikramından bulunuldu. Etkinlik, duygu dolu anlara sahne oldu ve katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Programa Şehit ve gazi aileleri ile dernek başkanı Mehmet Ali Küpeli ve kent protokolü katılım sağladı.

Katılımcılar etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.