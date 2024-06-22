Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Arama Tarama Faaliyeti Sırasında Bölücü Terör Örgütü Mensuplarıyla Sağlanan Temasta Şehit Olan 26 Yaşındaki Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un Cenazesi, Memleketi Kahramanmaraş'a Getirildi.

Kahramanmaraş Havalimanında Protokol Üyeleri Ve Ailesi Tarafından Karşılanan Şehidin Naaşı Necip Fazıl Şehir Hastanesi Morguna Kaldırıldı.

Hakkari'den Hava Yoluyla Kahramanmaraş'a Getirilen Şehit Horoz'un Naaşı, Konvoy Eşliğinde Hasancıklı Mahallesi'ndeki Baba Evine Götürüldü.

Helallik Alınmasının Ardından Şehidin Cenazesi, Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı'ndaki Tören Alanına Getirildi.

Cenaze Törenine, Şehit Horoz'un Ailesi Ve Yakınlarının Yanı Sıra Tarım Ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin İle Deva Partili İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, Siyasi Parti Temsilcileri, Gaziler Ve Vatandaşlar Katıldı.

Bakan Yardımcısı Polat, Vali Ünlüer Ve Diğer Protokol Üyeleri, Şehidin Yakınlarına Başsağlığı Dilerken Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal Şehidin Annesini Teselli Etti.

Şehit Horoz'un Cenazesi, İl Müftüsü Abdurrahman Kotan Tarafından Kıldırılan Namazın Ardından Dualar Eşliğinde Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı'na Defnedildi.