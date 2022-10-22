Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş (27), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 5 Ekim'de ağır yaralanmış, kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 21 Ekim'de şehit olmuştu.
Şehit Yavaş için bugün memleketinde cenaze töreni düzenlendi.
Isparta Valiliği’nin önünde düzenlenen cenaze töreninde Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile Isparta Valisi Aydın Baruş, şehidin annesi Mürşide, babası Ali Yavaş ile kardeşlerine başsağlığı diledi.
Tabutunun üzerine komando beresi koydu
Şehidin asker kıyafeti giyen kız kardeşi Esen Yavaş, törende ağabeyinin tabutuna komando beresi koydu.
İl Müftüsü Bayram Şahin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omzunda taşınarak top arabasına konuldu.
Köy mezarlığında defnedildi
Şehit Yavaş'ın naaşı merkeze bağlı Büyükgökçeli köyündeki baba ocağından helallik alınmasının ardından köy mezarlığında defnedildi.