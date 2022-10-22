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Isparta Valiliği’nin önünde düzenlenen cenaze töreninde Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile Isparta Valisi Aydın Baruş, şehidin annesi Mürşide, babası Ali Yavaş ile kardeşlerine başsağlığı diledi.

Şehit Yavaş için bugün memleketinde cenaze töreni düzenlendi.

Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş (27), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 5 Ekim'de ağır yaralanmış, kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 21 Ekim'de şehit olmuştu.

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