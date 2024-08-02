İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye için Kahramanmaraş'ta gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Cuma namazı sonrası yüzlerce vatandaş, Abdülhamit Han Camii avlusunda toplandı ve gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namaz, Kahramanmaraş İl Müftü Vekili Mustafa Turgut tarafından kıldırıldı. Namaz sonrası eller semaya kaldırılarak dualar edildi. Etkinlikte yer alan vatandaşlar, Haniye'nin şehadetini anarak, Müslümanlar için bir örnek teşkil ettiğini belirttiler.

Cemaat daha sonra tekbirler getirerek ve dualar ederek camiden ayrıldı.