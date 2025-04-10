Onikişubat Belediyesi’nin çocuklara yönelik projeleri tüm hızıyla devam ederken, hem eğiten hem de kültürel değerleri aktaran etkinliklerle geleceğin bireyleri en güzel şekilde yetiştirilmeye devam ediyor.

Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi, bu kez minik misafirlerini masal dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkardı. Ünlü masal anlatıcısı Hilal Koçyiğit, “Söz İle Özün İzinde Türk Dünyası Masalları” temalı anlatımıyla çocuklarla buluştu.

“Biz sözde bir yoldayız, özün izinde yürüyoruz”

Kahramanmaraş’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Hilal Koçyiğit, “Kahramanmaraş’ta olunca insan ya destan söylemek ister ya da şehrin kendi destanını dinlemek ister. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin davetiyle Uluslararası Dünya Anlatıcılar Şöleni’ne katıldık. Ancak Onikişubat Belediyesi’nin minikler için yaptığı bu kıymetli projeyi ve gündüz bakımevini de görmek istedik. Biz sözde bir yoldayız, özün izinde yürüyoruz. Özün en temiz kaynağı da çocuklardır” dedi.

Etkinlikte çocuklarla ritim bazlı masallar, tekerlemeler ve oyunlar eşliğinde interaktif bir anlatım gerçekleştiren Koçyiğit, çocukların hayal dünyasına katkı sunmayı hedeflediklerini vurguladı. “Onların duvarları yok, daha saf ve temizler. Bir 50 yıl sonrasına iz bırakacak işler yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Gündüz bakımevini gezerken büyük bir şaşkınlık ve hayranlık yaşadığını belirten Hilal Koçyiğit, “Burasının bir şehidimizin ismini taşıdığını öğrendim. Allah rahmet eylesin, her bir şehidimizden Allah razı olsun. Şehit adına yapılmış bir binada çocukların yetişiyor olması çok kıymetli. Biz biliyoruz ki şehitler ölmez; çünkü bu şekilde, bu çocuklarla yaşatılıyorlar. Her detayıyla emek verilmiş bu güzel yapının oluşmasında katkı sunan tüm belediye personelini tebrik ediyorum. Gittiğim birçok yerde buradan mutlaka bahsedeceğim” dedi.