Afrin’de hain bir saldırı sonucu tuzaklanan bombanın patlamasıyla Kur’an-ı Kerim ile birlikte şehit olan askerimiz Orhan Sürmen’in anısına düzenlenen programda, 500 adet Kur’an-ı Kerim öğrencilere dağıtıldı.

Programda ayrıca, ihtiyaç sahibi engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla 8 adet tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Kur’an-ı kerim tilavetleri ile başlayan programın açılış konuşmasını Okul Müdürü Ahmet Kutluay yaptı.

Duygusal anların yaşandığı bu etkinlik, şehidimizin adını yaşatırken toplumsal dayanışma ve yardımlaşma örneği sergiledi.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici’nin de katılım sağladığı etkinlik, şehidimizin anısına yapılan dualar eşliğinde sona erdi.

Etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya Büyükşehir Belediyesi olarak şehitlerin emanetlerine her zaman sahip çıkacaklarını vurguladı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul Ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli ve programın organizasyonun sağlayan Mavi Kapak Gönüllüsü Abdulkadir Zeki Gülmez ise bu tür programların milli manevi değerlerin canlı tutulması adına çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade ettiler.