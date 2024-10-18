Pençe Kilit operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz’un anısına anlamlı bir adım atıldı. Kahramanmaraş’ta bulunan Hasancıklı Erkunt Traktör İlkokulu'nda açılan ana sınıfına şehidimizin ismi verildi.

Ana sınıfının açılış töreninde dualar okunarak şehidimiz saygıyla anıldı. Törene katılan protokol üyeleri, yaptıkları konuşmalarda, şehit Mehmet Ali Horoz’un hatırasını yaşatmanın ve yeni nesillere vatan sevgisini aşılamanın önemine dikkat çekti.

Açılışın ardından ana sınıfı, çocuklar için eğitim yuvası olarak faaliyetlerine başladı ve şehidimizin adı bu sınıfta ölümsüzleşti.