Ankara'da şehit yakınları ve gaziler, Ramazan Bayramı arifesinde Cebeci Asri Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitliğe sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan aileler, kabir ziyaretinde bulundu. Şehitlerin bayraklarla donatılan mezar taşlarını yıkayan yakınları kabirlerin başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Diyarbakır'da 2016 yılında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selçuk Paker'in annesi Sevgi Daşdemir, oğlunun şehadet haberini aldığından bu yana zamanın geçmediğini söyledi.

Evinin şehitliğin tam karşısında olduğunu belirten Daşdemir, "Önceden İstanbul'da yaşıyordum, gelinim eşinin Ankara'ya defnedilmesini isteyince tası tarağı toplayıp Ankara'ya taşındım. Bu dünyada komşuyuz, inşallah ebediyette de komşu oluruz. Gece gündüz kalkar, camdan dışarı bakar, oğlumla konuşurum. Her gün kabrini ziyaret ederim ama zaman geçmiyor." diye konuştu.

Oğlunun, şehit olduğunda 11 aylık evli, gelinin ise 2 aylık hamile olduğunu belirten Daşdemir, "6 yaşında torunum var. Sürekli babasını anlatıyoruz, resim yapıp babasının kabrine getiriyor, çiçeklerini suluyor. 'Benim babam kahraman asker.' diyor. Oğlum, kızına çok büyük onur, gurur, şeref bıraktı." dedi.

"Bazen Selçuk'un kokusu burnuma geliyor"

Evlat acısının tarifsiz bir acı olduğunu dile getiren Daşdemir, oğlunun şehit olmayı çok istediğini anlattı.

Oğlunun şehit olacağının içine doğduğunu söyleyen Daşdemir, "Şehadet haberini aldığımda ellerimi açıp 'Rabbim sana hamdolsun.' diye dua ettim. Rabbim nasip etti, vatan sağ olsun. Onların sayesinde biz bu topraklarda rahat rahat gezebiliyoruz." dedi.

Kendileri için bayram kavramının kalmadığını dile getiren Daşdemir, şunları kaydetti:

"Bazen Selçuk'un kokusu burnuma geliyor, kafamı duvarlara vurmak istiyorum. Kızı için bütün eşyalarını saklıyorum hatta özel bir oda da yaptım. En ufak karaladığı not parçasından üzerinden çıkardığı son kıyafetine, son namaz kıldığı seccadeye kadar. Babasının el yazısını görsün istiyorum. Müze gibi yaptım orayı. Elimden gelse bütün her yere Selçuk Paker yazacağım."

"Çok zor, 30 sene geçti ama beni deldi de geçti"

Mardin'de 1993 yılında şehit olan Jandarma Er Zeki Özbek'in annesi Pembe Özbek, oğlunun şehit olduğunda 5 aylık evli olduğunu belirtti.

Evlat acısının hiçbir şeye benzemediğini söyleyen Özbek, "Eşimi de kaybettim ama oğlum hepsini bastırdı geçti. Çok zor, 30 sene geçti ama beni deldi de geçti. Oğlum şehit olduktan sonra 8 ameliyat geçirdim. Oğlum bayramda benim yanıma gelecekti elimi öpmeye ama o gelemedi. Geldim oğlumun mezar taşını öptüm. Elimden geldiğince ziyaret etmeye çalışırım ama her bayram kesin buradayım. Jandarma Genel Komutanlığından askerler beni oğluma getirdi." diye konuştu.

Şehitlikte, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından anma programı düzenledi. Vakıf görevlileri Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra kabirlere karanfil bıraktı.

Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan 15 Temmuz Şehitliği ve Polis Şehitliği'ne gelen Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı mensupları ile şehit yakınları ve gaziler, yakınlarının kabirlerine ziyarette bulundu.

Burada Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden şehit yakınları, kabirlere çiçek bıraktı.

İzmir

İzmir'deki şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde, çocuklarının kabirlerini ziyaret etti.

Kadifekale Hava Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, dua edip Kur'an-ı Kerim okudu. Çocuklarının mezarlarına çiçek bırakan aileler, gözyaşı döktü.

Konya'da 22 Mayıs 2001'de trafik kazasında şehit olan Tabip Üsteğmen Murat Özkan'ın 70 yaşındaki annesi Asuman Özkan, AA muhabirine, evlat acısının yüreğinde hala taze olduğunu dile getirdi.

Son zamanlarda gözündeki sağlık problemi nedeniyle istediği sıklıkta şehitliğe gelemediğini anlatan Özkan, "Eşim sağken de her bayram namazdan sonra gelir burada selamlaşırdık ama şimdi şu birkaç senedir gelemiyoruz." ifadesini kullandı.

Bu arada belediye ekipleri, şehitlikte temizlik yaptı.

İstanbul'da polislerden bayram öncesi şehitlik ziyareti

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Edirnekapı Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

Ekipler, şehit meslektaşlarının mezarlarına karanfil bırakarak dua etti.

Mezarları gül suyuyla yıkayan ekipler, şehit çocuklarının kabirlerine gelen ailelere de eşlik etti.

Bingöl'de 2016'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Hasan Koçer'in annesi Selma Koçer de oğlunun kabrini ziyaret etti.

Oğlunun kabri başında gözyaşı döken anne Koçer, bayramların buruk geçtiğini söyledi.

Şehit oğlunun 2 yılık evli olduğunu anlatan Koçer, "Polislerimiz bizi bırakmıyor Allah razı olsun. Evde de ziyarete geliyorlar." dedi.

Polisler de şehit annesinin elini öperek bayramını kutladı.

Gaziantep'te arife gününde şehitliklerde program düzenlendi

Yeşilkent ve Asri Mezarlığı'ndaki şehitliklerde düzenlenen törene, Vali Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak ve Mehmet Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, ilçe belediye başkanları ve şehit yakınları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, duanın ardından son buldu.

Mezarlara karanfil bırakan protokol üyeleri, bir süre şehit yakınları ile sohbet etti.

Hatay

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay ve Adana'daki mezarlıklarda Ramazan Bayramı arifesinde aileler yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Antakya ilçesindeki Asri Mezarlığı ziyaret eden başta depremzede yakınları ve diğer aileler, kaybettikleri yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Yakınlarının mezar taşlarını temizleyen aileler, kabirlere çiçek de bıraktı.

Bazı vatandaşların mezarlık ziyaretinde gözyaşı döktüğü görüldü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Narlıca Mahallesi'ndeki mezarlıkta da Ramazan Bayramı arifesinde ziyaretler oldu. Yakınları için dua eden aileler, kabirlere çiçek bıraktı.

İskenderun ilçesinde depremde yakınlarını kaybeden çok sayıda kişi, Çankaya Mezarlığına geldi. Aileler, depremde kaybettikleri yakınlarının mezarı başında dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu.

İskenderun ilçesinde koordinatör vali olarak görev yapan Kırşehir Valisi Mete Buhara, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ve çok sayıda yetkili de önce Karaağaç Asri Mezarlığındaki şehit mezarlarını ziyaret etti.

Daha sonra Çankaya Mezarlığına gelen heyet, burada depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

AA muhabiri Burak Milli'nin mezarına ziyaret

Depremde İskenderun'daki evinin enkazından 9 Şubat'ta cansız bedeni çıkartılan ve Çankaya Mezarlığına defnedilen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Burak Milli'nin mezarı da ziyaret edildi.

İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, Burak Milli'nin mezarı başına gelerek dua etti.

Adana

Adana'da da Kabasakal Mezarlığına defnedilen yakınlarının mezarlarını ziyaret eden aileler, dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Kaybettikleri yakınlarının mezarına çiçek bırakan ailelerin gözyaşı döktüğü görüldü.

Vatandaşlardan bazılarının uzaktaki yakınları için görüntülü arama yaparak mezarları gösterirken, kimileri de küçük yaşta vefat eden yakınları için getirdikleri oyuncak, şeker ve çikolataları kabirlerin üstüne bıraktı.

Depremde Osmaniye'de 23 yaşındaki kızı ve 5 yaşındaki torununu kaybeden Sevim Kılıç, "asrın felaketi"nden damadı ve 2,5 yaşındaki torununun sağ kurtulduğunu anlattı.

Kılıç, her geldiğinde oyuncak getirdiği mezarlığa bu sefer bayram dolayısıyla çikolatayla geldiğini söyledi.

Malatya'da mezarlıklara bayram arifesinde hüzünlü ziyaret

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlar yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Yeşilyurt ilçesindeki Yeşiltepe Mezarlığı'na gelen, başta depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer aileler Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Bazı ziyaretçiler gözyaşı dökerek yakınlarının mezar taşını temizlerken, bazıları da şeker, çikolata ve kuşlar için bulgur bıraktı.

Ayrıca, üzerine battaniye örtülen ve şemsiye dikilen mezarların yanı sıra geçici taşına ev anahtarı takılan mezar olduğu da görüldü.

İstanbul'dan bayram dolayısıyla Malatya'ya gelen Fahri Şahin, AA muhabirine, depremde vefat eden yakınları, komşuları ve arkadaşlarının mezarlarını ziyaret ettiğini söyledi.

Depremin acısını bütün Türkiye'nin yaşadığını ifade eden Şahin, "Biz ülke olarak necip bir milletiz, Türkiye'de herkes depremin acısını yürekten hissetti. Sadece bizlerin değil, bütün ülkemizin başı sağ olsun. Acımız büyük gerçekten." dedi.

Şahin, depremde çok yakınını kaybettiğini dile getirerek, "Allah herkesin mekanını cennet eylesin. Burada mahalleden komşum İzzettin abi, oğlu, gelini ve torunları yatıyor. Onları hep aile yakını olarak görürdük. Öyle de defin ettik. Bir aileden 5-10 kişi vefat edenler var. Allah hepsine rahmet eylesin. İnşallah, bu günler de geçecek." diye konuştu.

Adıyaman

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlar yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Yeni Mezarlık'a gelen, başta depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer aileler Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Vatandaşlardan bazıları, gözyaşı dökerek yakınlarının mezar taşını temizledi.

İl Müftülüğü personelinin Kur'an-ı Kerim tilaveti, hoparlör aracılığıyla mezarlığın geneline ulaştırıldı.

Ayrıca, Türk bayrağı dikilen mezarlarda, vefat edenlerin özel eşyalarının olduğu da görüldü.

​​​​Depremzede şehit annesi, oğlunun mezarını iki ay sonra ziyaret edebildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu 2017'de şehit olan polis memuru Hasan Yıldırım'ın annesi Melike Yıldırım'ın Malatya'daki evi depremde ağır hasar gördü.

Melike Yıldırım ve eşi, bir süre çadırda kaldıktan sonra, 26 Şubat'ta Samsun'a giderek kiraladıkları eve yerleşti.

Bayram dolayısıyla Malatya'ya akrabalarının yanına gelen şehit annesi, yaklaşık iki ay sonra Yeşilyurt ilçesi Malatya Şehitliği'ndeki oğlunun mezarını ziyaret etti.

Arife günü oğlunun mezarının bakımını yapan Yıldırım, AA muhabirine, depremlerden önce her gün evladının kabrine geldiğini söyledi.

Yıldırım, "Depremde evimiz ağır hasar aldı. Şimdi geçici olarak ev tuttuğumuz Samsun'a yerleştik. Allah'ın izniyle yeniden buraya döneceğiz. İnşallah, yeniden yavruma kavuşacağım." dedi.

"Eve gidip bayram yapmam"

Her zaman önceliğinin oğlu olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Depremi de şehadeti de veren Allah'tır. Allah'tan gelen her şey başımız, gözümüz üstüne ama deprem beni hiç etkilemedi. Benim depremim zaten 6 yıl önce olmuştu." diye konuştu.

Her arife ve bayram günlerinde oğlunun mezarını ziyaret ettiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Eve gidip bayram yapmam. Benim için bayram yoktur. Benim bayramım Hasan'dır. Hasan nerede ben oradayım. Gaziantep'te görev yaptığı yıllarda da çalıştığı günlerde bile sürekli arardı, telefonda görüşürdük. Ben de her ay yanına giderdim. Özellikle bayram günlerini Hasan'ın yanında geçirirdik. Oğlumun yanında bayram yapardık. Biz sadece oğlumla Tunceli'ye gittiğinde bir bayram ayrı kaldık. İkinci bayramda ise tamamen ayrı kaldık. Onun dışında Hasan'la hiç ayrı bayram geçirmedik."

Melike Yıldırım, bu bayramı da oğlunun mezarı başında geçireceğini sözlerine ekledi.

Osmaniye

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'de, Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ve afette ölenlerin kabirleri yakınlarınca ziyaret edildi.

Osmaniye Asri Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği'nde, Ramazan Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Şehit yakınları, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Topçu Albay Hakan Kocabaş, AK Parti Milletvekili İsmail Kaya ile askeri ve mülki erkanın katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Tören sonunda protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin cenazelerinin defnedildiği alanda da hüzün hakim oldu. Yakınlarının mezarını ziyaret eden aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Yaşanan depremde yıkılan 10 katlı Bilge Sitesi'nde eşi ve biri 9, diğeri 17 yaşındaki kızlarını kaybeden Yalçın Avşar, bayrama tek başına girdiğini söyledi.

Yaşadığı acının tarifsiz olduğunu anlatan Avşar, "Burada kızım yatıyor, burada eşim yatıyor, şurada da kızım yatıyor. Tarifi imkansız bu acının. Rabb'im bir daha böyle şeyler yaşatmasın. Düşmanımızın başına bile vermesin. Büyük bir imtihan. Ne diyelim, sözün bittiği yer. Rabb'im sabrımızı versin." dedi.

Kırşehir

Kırşehir'de Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ne gelen aileler, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Evlatlarının mezarlarını düzenleyen ve çiçek bırakan bazı şehit aileleri gözyaşı döktü. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Mehmet Yaman, şehitler için dua okudu.

Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya ve il protokolü de şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua etti, karanfil bıraktı.

Kırıkkale

Kırıkkale Şehitliği'ndeki etkinliğe Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ile bazı partilerin milletvekili adayları katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı.

Vali Yardımcısı Kurnaz ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, çocuklara hediye verdi.

Şehit aileleri de çocuklarının mezarlarını düzenleyerek Kur'an-ı Kerim ve dua okudu.

Yozgat

Yozgat Şehitliği'ndeki törene Vali Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından şehit kabirleri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

Ziyaret sonrası Vali Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de hayırlı ve uzun ömür diledi.

Huzur, birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan Bayramı'na girdiklerini belirten Polat, "Büyük bir afet yaşadık, devletimiz deprem bölgesinde yaraları sarıyor, sarmaya devam edecek. Yozgatlı kardeşlerime o bölgeye yaptıkları yardımlardan dolayı şükranlarımı sunuyorum." dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiğini söyledi.

Niğde

Niğde Şehitliği'nde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Osman Ayas dua yaptı.

Vali Mustafa Koç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, siyasi parti temsilcileri, şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Şehit yakınları da kabirlerin başında dua okudu.

Kayseri

Kayseri'de Kartal Şehitliği'ni ziyaret eden şehit yakınları, mezarların çevresini temizledi ve Kur'an-ı Kerim okudu.

Çiçeklerle donattıkları mezarların başında gözyaşlarına hakim olamayan şehit yakınlarından, 2004 yılında Şırnak'ta şehit olan astsubay Suat Sarı'nın annesi Güldane Sarı, AA muhabirine, acılarının hala taze olduğunu söyledi.

Rüyasında gördüğü oğluyla hasret giderdiğini anlatan Sarı, "Bayramlaşmaya geldik yavrumla. Gururu var, şerefi var, acısı hep var. Çok özledim, yapacak bir şey yok. Devletimiz, milletimiz sağ olsun. Allah böyle bir acıyı kimseye vermesin. Sürekli geliyorum. Çok yapacağı şeyler vardı. Hayalleri yarıda kaldı. Allah'ın yanında daha sevgiliymiş ki onu aldı yanına." diye konuştu.

Van'da 1998'de şehit düşen Turgay Basın'ın annesi Rahime Basın da evladının kabrini bugüne kadar düzenli ziyaret ettiğini kaydetti.

Şehit ailesi unvanını kazanmanın çok değerli olduğu ve bununla teselli bulduğunu dile getiren Basın, "Bayram arifesinde biz onlara geldik. Normalde de her hafta cuma günü geliyorum. Buraya geldiğimde gidesim gelmiyor. Çocuklarımın en küçüğüydü. Küçük olduğu için bana çok bağlıydı. 25 yıl geçti ama acısı hala taze." ifadelerini kullandı.

Karabük

Karabük'te sabah erken saatlerde başlayan mezarlık ziyareti, gün boyu devam etti.

5000 Evler Mahallesi Mezarlığı'na yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek için gelenler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Çiçekleri sulayarak mezarlara bakım yapan vatandaşların hüzünlendiği görüldü.

Sakarya

15 Temmuz Derneği üyeleri, bayram arifesinde FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen polis memuru Serdar Gökbayrak'ın Sakarya'daki kabrini ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, şehidin Arifiye ilçesi Hanlıköy'deki mezarı başında düzenlenen programa, 15 Temmuz Derneği Genel Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Başkan Vekili Tarık Şebik, dernek yöneticileri ve şehidin ailesi katıldı.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Mükerrem Cüre tarafından başta 15 Temmuz olmak üzere vatan için canını feda eden tüm şehitler için dua edildi.

Şehit Gökbayrak'ın eşi, anne babası, çocukları ve kardeşleri, ziyarette duygu dolu anlar yaşadı.

Turunç, ziyarette yaptığı konuşmada, vatandaşları şehitlikleri ziyaret etmeye davet ederek, "Vatan için canını veren şehitler sayesinde bugün ezanlar okunuyor, bayrağın gölgesinde bir arada yaşıyoruz. Onlara olan minnet borcumuzu ödememiz mümkün değil. Bizler ancak şehitlerimizi rahmetle yad edip bizlere şefaatçi olmalarını dileyebiliriz." ifadesini kullandı.

Düzce

Düzce'de sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlıklara gelmeye başlayan aileler, yakınlarının mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Kaynaşlı İlçesinde ise 12 Kasım 1999 depreminde vefat edenler için oluşturulan deprem şehitliğine gelen aile yakınları, dua etti. İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programda ise deprem şehitleri için mevlit okutuldu.