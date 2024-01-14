Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerimiz üzerinden provokatif paylaşım yapan, terör örgütlerini öven ve yanıltıcı bilgi yayan 126 hesap yöneticisi ve kullanıcısının tespit edildiğini açıkladı.

104 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlem başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurt içinde tespit edilen 22 şüpheliye düzenlenen operasyonda 14'ü yakalandı. 8'ini arama çalışmaları devam ediyor.