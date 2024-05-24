Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi, Şehitlerimizin Anısına Düzenlediği Mevlit Programıyla Duygusal Bir Buluşmaya Ev Sahipliği Yaptı.

Dernek Bahçesinde Düzenlenen Program, Protokol Üyeleri Ve Şehit, Gazilerin Yakınlarının Yoğun İlgisiyle Gerçekleşti.

Şehitlerimizin Manevi Huzurunda Düzenlenen Mevlit Programına, Şehitlerin Aziz Hatıralarına Saygı Göstermek İçin Bir Araya Gelen Kahramanmaraşlılar Büyük Bir Teveccüh Gösterdi.

Programa, Şehit Aileleri Ve Gazilerin Yanı Sıra, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri Ve Yerel Yöneticiler De Katılarak Desteklerini Sundular.

Programda, Şehitlerimizin Ruhları İçin Dualar Edildi Ve Kur'an-I Kerim Okundu.

Şehitlerimizin Fedakarlıkları Ve Vatan Sevgileri Bir Kez Daha Anıldı. Katılımcılar, Duygusal Anlar Yaşarken, Birlik Ve Beraberlik Duygularıyla Bir Araya Gelerek Şehitlerimizin Emanetine Sahip Çıkmanın Önemini Bir Kez Daha Hatırladılar.

Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi'nin Düzenlediği Bu Anlamlı Etkinlik, Şehitlerimizin Unutulmadığını Ve Onların Aziz Hatıralarının Her Zaman Yaşayacağını Bir Kez Daha Gösterdi.

Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli Burada Yaptığı Açıklamada Şehit Ailelerine Ve Gazilere Gösterdikleri Destek İçin Teşekkür Ederken, Vatan Sevgisi Ve Milli Birlik Ruhunun Daha Da Pekiştiği Bir Atmosferde Buluştuklarını Dile Getirdi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt Da Bu Tür Programların Birlik Beraberlik Ruhunu Pekiştirdiğine Dikkat Çekti.