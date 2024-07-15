Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onkişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Ak Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan,İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, Kent Protokolü Ve Diğer İlgililer Şehit Mezarlarına Karanfil Bıraktı.

Ardından şehit mezarları başında kur-an’ı kerim tilaveti yapılarak hep birlikte eller semaya açılarak dualar edildi.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt