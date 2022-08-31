Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür ve insan odaklı belediyecilik kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor.

Şehirde kadınlara yönelik pek çok etkinlik gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de ‘Şehrimi Tanıyorum’ projesini hayata geçirdi

18 – 65 yaş aralığındaki kadınlara yönelik gerçekleştirilen kültür ve tanıtım gezisinin yolcuları Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, tarafından uğurladı.

Yolcuları büyükşehir belediyesi hizmet binası önünden uğurlayan Başkan Güngör, Projenin kentin tüm ilçelerinde gerçekleştirileceğine ilişkin bilgi aktardı.