Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı Ağustos ayı olağan meclis toplantısını Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Fırat Görgel’in başkanlığında yapılan toplantı, şehrin gündemindeki önemli konuların ele alındığı yoğun bir oturumla tamamlandı.
Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Görgel, Kahramanmaraş’ta son dönemde yaşanan su sıkıntısına dikkat çekerek, bu konuda alınan önlemler ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.
Meclis oturumunda ise şehir genelini ilgilendiren çeşitli gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.