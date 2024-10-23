Depremlerin yol açtığı büyük yıkımın ardından, Kahramanmaraş’ta yeniden yapılanma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Şehirde altyapı ve üstyapı sistemlerinde meydana gelen ciddi hasarların onarımı için devlet ve özel sektör iş birliğiyle hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Bu süreçte öne çıkan firmalardan biri olan Gündeşlioğlu Hafriyat, şehrin altyapı ve üstyapı yenileme projelerinde önemli bir rol üstlenmiş durumda.

Deprem sonrası hasar gören su ve kanalizasyon sistemlerinin yenilenmesi gibi hayati projeleri başarıyla sürdüren firma, Kahramanmaraş’ın dört bir yanında faaliyet gösteren ekipleriyle gece gündüz demeden çalışıyor.

Projelerin bir an önce tamamlanması için yoğun bir çaba sarf eden Gündeşlioğlu Hafriyat, şehrin yeniden inşa sürecine önemli katkılar sağlıyor.

Gündeşlioğlu Hafriyat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gündeşlioğlu, Firmalarının sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini vurgulayarak Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkması için ellerinden geleni yapmaya kararlı olduklarını söyledi.

Gündeşlioğlu "Depremin ardından şehrimizde büyük bir yıkım yaşandı. Ancak bu yıkımı telafi etmek ve Kahramanmaraş’ı eski günlerine döndürmek için tüm kaynaklarımızı seferber ettik. Su ve kanalizasyon sistemlerinin yenilenmesi gibi hayati projeleri büyük bir titizlikle yürütüyoruz ve çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi.

Gündeşlioğlu, ayrıca projelerin planlanan süreden daha kısa bir zamanda tamamlanması için ekiplerin tüm enerjilerini sahaya yansıttığını belirtti.

Kahramanmaraş halkı ise bu çalışmalardan memnun olduğunu ve şehrin yeniden toparlanması için yapılan bu çabaların hayati önem taşıdığını dile getiriyor.

Altyapı ve üstyapı sistemlerinin hızla yenilenmesi, Kahramanmaraş’ın geleceği için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.