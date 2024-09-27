Uluslararası Pamuk Birliği (ICA) Başkanı Kimberlie Hanna ve Genel Sekreteri Bill Kingdon, pamuk sektöründeki iş birliğini geliştirmek ve sektör temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Kahramanmaraş’a önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bu ziyaret, Türkiye’nin pamuk tedarikinde uluslararası alanda üstlendiği kritik rolü güçlendirme hedefiyle düzenlendi.

Ziyaret kapsamında, Kahramanmaraş Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sıddık Ciğer ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı, bölgenin önde gelen pamuk üreticileri ve ticaret temsilcilerini bir araya getirdi.

Toplantı sonunda açıklamalarda bulunan Kasiad Yönetim Kurulu Başkanı Sıddık Ciğer bu tür toplantıların sektörün gelişimi açısından çok önemli olduğuna değindi.

Uluslararası pamuk birliği Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Nohutlu ise açıklamasında sektörün paydaşlarını bir araya getirmenin çok değerli olduğuna dikkat çekti.