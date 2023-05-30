Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş’ta, Ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binalarda yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 1982 yılında hizmete başlayan Dulkadiroğlu ilçesine bağlı ismet paşa mahallesinde yer alan ve kentin en eski iş merkezlerinden biri olan Selçuk sitesinde yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar sırasında Polis ekipleri, binaların etrafında güvenlik önlemi alarak araç ve yaya trafiğine kapattı

