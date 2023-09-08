AFAD, jandarma, polis, UMKE ve gönüllü ekipler, olayın yaşandığı bölgede aralıksız sürdürdüğü çalışmalar sonucunda Asel bebek bulundu.
Bebeği bulmak için 408 kişilik ekip çalışıyordu. Arama kurtarma çalışmalarının 6. günü başladığında bebeğin cansız bedenine ulaşıldı.
Ne olmuştu?
Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde 3 Eylül Pazar akşamı meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi kurtarılmıştı.
Selin etkisiyle annesinin kucağından düşüp kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.