Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi olan Semanur Akbaş (22), yaşadığı İstanbul'daki evinde, 4 Eylül'de eğitimi için Trabzon'a gelmek üzere hazırlık yaptı.

Akbaş, yakınları tarafından sabah yatağında hareketsiz yatarken bulundu.

Kalp krizi geçirdi

Ailenin ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, Semanur Akbaş'ın öldüğünü belirledi.

Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Akbaş'ın, kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.

DHA'nın haberine göre Akbaş'ın cenazesi, memleketi Aksaray'da dün toprağa verildi.

Rektör Çuvalcı’dan paylaşım

Acı ölümle ilgili KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Çuvalcı, “Üniversitemiz Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencimiz Semanur Akbaş'ın ani ölümü sebebiyle derin üzüntü içindeyim. Ailesi ve sevenlerine yüce Allah'tan sabr-ı cemil niyaz ederim.” ifadelerine yer verdi.