Oldukça büyük ilgi gören sempozyum!a İstanbul, Kahramanmaraş ve çevre illerden gelen doğum uzmanları ve bu alana ilgi duyanlar katılım sağladı.

Sempozyum boyunca annelik sonrası vücut şekillendirme, meme estetiği, karın germe ve liposuction gibi prosedürler hakkında bilgi verdi.

Uzmanlar, estetik müdahalelerin güvenliğinin ve kişiye özel planlamanın önemine dikkat çekerek, her kadının ihtiyaçlarına yönelik farklı çözümler sunulması gerektiğini belirttiler.

4 oturumda gerçekleştirilen kongrede doğum hekimleri her oturumda faklı yönlerden kendi alanlarına dair bilimsel konuşmalar yaparak sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini anlattılar.

Editör: Yunus Firdevsoğlu