Bu yazımı “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolaysıyla kaleme alıyorum. Bu yazımı okuyan bazı darbe seviciler bana kızabilirler, bazı okuyucularım da kalemine sağlık, çok güzel yazmışsın diye belki de beni övebilirler.

Bütün okurlarımın şunu bilmesini isterim ki birileri beni övsün ya da yersin diye yazılarımı kaleme almıyorum. Vicdanımın sesini dinleyerek, doğru bildiklerimi ve gerçekleri yazmaya çalışıyorum. Doğru bildiklerimi ve gerçekleri yazmaktan asla vazgeçmeyeceğim, yazmaya da devam edeceğim

15 Temmuz gecesi, 7’den 70’e, kadınından erkeğine, ideolojisi, siyasi düşüncesi, etnik yapısı, inancı ne olursa olsun herkes meydanlara koşarak Cumhuriyetimize, demokrasimize, birlik ve beraberliğimize var gücüyle sahip çıktı.

Milletimizin kahraman evlatları hainlerin zapt ettikleri tankların önünde canı pahasına adeta etten duvar ördü. Uçak ve helikopterlerden yağdırılan bomba ve kurşunlara bedenini siper ederek, tarihe altın harflerle geçen destansı bir mücadele ile hainlere geçit vermedi.

Bu ülke ne çektiyse, darbeci zihniyetin elinden çekti. Ama bu asil millet eskisi gibi postal meraklısı değil artık. Yüreğinde Allah korkusu, kalbinde ise vatan ve iman sevgisi olan herkes 15 Temmuz’da üzerine düşen görevi fazlası ile yaptı. Ülkesine, milletine demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktı.

Darbe kalkışmasına karşı kahramanca direnen asil milletimizi onurlu duruşundan dolayı bir kez daha kutluyorum ve SENDE UNUTMA diyorum.



Bu asil Türk Milleti;

27 Mayıs 1960 Askeri darbesini,

UNUTMADI.

12 Mart 1971 Askeri darbesini,

UNUTMADI.

12 Eylül 1980 Askeri darbesini,

UNUTMADI.

28 Şubat 1997 Postmodern Askeri darbesini,

UNUTMADI.

15 Temmuz 2016 Alçak darbe girişimini,

UNUTMADI.

15 TEMMUZ’UN ÜZERİNDEN TAM 8 YIL GEÇTİ BİZ UNUTMADIK!

15 Temmuz’da ülke yönetimini silah zoruyla gasp etme yolunu deneyen darbecileri,

SENDE UNUTMA!

15 Temmuz’da Halkına ateş açan hainleri,

SENDE UNUTMA!

15 Temmuz’da Köprüleri işgal eden hainleri,

SENDE UNUTMA!

15 Temmuz’da Duruma göre pozisyon alanları,

SENDE UNUTMA!

15 Temmuz’da Tanklar geçerken alkış tutanları,

UNUTMADIK.

15 Temmuz’da MİT Binasına kurşun yağdıranları,

SENDE UNUTMA!

15 Temmuz’da TBMM’yi bombalayan hainleri,

SENDE UNUTMA!

15 Temmuz’da Darbe kalkışmasına çanak tutanları,

SENDE UNUTMA!

15 Temmuz'da Halk direnişe koşarken, ATM'lere koşanları,

SENDE UNUTMA!

15 Temmuz’da Sosyal medyada sahneye çıkan darbe sevicileri,

SENDE UNUTMA!

15 Temmuz’da Milletin birlik ve beraberliğine kast eden hainleri,

SENDE UNUTMA!

15 Temmuz’da Darbe olduğunu düşünüp sevinç naraları atanları,

SENDE UNUTMA!

15 Temmuz’da “Tatbikat var” diyerek kandırılan masum askerleri,

SENDE UNUTMA!

15 Temmuz’da Ülkemizi karanlık günlere götürmek isteyen hainleri,

SENDE UNUTMA!

15 Temmuz’da Demokrasiye ve özgürlüğe karşı kurşun sıkan hainleri,

SENDE UNUTMA!

15 Temmuz’da 248 şehit (180 sivil, 62 polis, 6 asker) ve 2194 gazi olan vatan evlatlarımızı

SENDE UNUTMA!

Demokrasi kazandıktan sonra darbeyi protesto edenleri,

SENDE UNUTMA!

Kalkışma gecesinden 3 gün sonra “ben de darbe karşıtıyım” diyen hainleri,

SENDE UNUTMA!

Gece meydanlarda demokrasi nöbeti tutup sabah mesaiye giden vatan ve millet sevdalılarını,

SENDE UNUTMA!

15 Temmuz'un sembolü, kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'i,

SENDE UNUTMA!

Demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak yerini alacak olan bu alçak darbe teşebbüsünü, SENDE UNUTMA!

Gerekçesi ve sebebi ne olursa olsun, her türlü darbe girişimine ve demokrasi dışı arayışlara şiddetle karşı çıkmak, bu tür yasa dışı darbe girişimlerini şiddetle kınamak hepimizin vatandaşlık görevidir.

Unutulmamalıdır ki;

Kimden ve nereden gelirse gelsin darbe veya darbe girişimi kabul edilemez. Darbenin iyisi yoktur. Sandıkla, halkın oylarıyla göreve gelen silah zoruyla değil, yine halkın oylarıyla sandıkla gider. Demokrasinin gereği budur.

15 Temmuz’da yaşananları asla unutmayacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz gecesi sabaha kadar meydanları dolduran milyonlarca vatandaşımızı şerefli Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve kahraman Türk Polis Teşkilatımızı minnet ile, şehitlik ve gazilik şerefine nail olan kahramanlarımızı sonsuz rahmet ve şükranla anıyor, Milletimizin “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nü kutluyor, aziz Türk Milletine sevgi ve saygılarımı sunuyorum.