Kahramanmaraş'ın meşhur yaz lezzeti taze bamya, şehrin pazar tezgâhlarında yerini almaya başladı.

Coğrafi işareti ile tanınan bu sebzenin fiyatı, tazesiyle kurusu arasında önemli bir fark gösteriyor. Tezgâhlarda kilosu 100 Liradan satılan taze bamya, vatandaşlar arasında ilgi görüyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte, Tezgâhlarda bamya gibi yaz sebzeleri de tüketiciyle buluşmaya başladı

Bamya, sadece lezzetiyle değil aynı zamanda sağlığa olan faydalarıyla da ön plana çıkan bir sebzedir. Vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olan bamya, düşük kalorisi ile sofraların vazgeçilmez sebzelerinden olmaya devam ederken, bizde Aksu Haber olarak sizler için yerli bamya’nın satıcısına faydalarını sorduk.