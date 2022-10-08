Geçen sezon Fenerbahçe'ye en çok katkı veren isimlerden biri olan Serdar Dursun, Jorge Jesus'un gelişiyle sarı-lacivertlilerde forma şansını neredeyse kaybetti.

Bu sezon Avrupa listesine yazılmayan Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun, önceki gece oynanan Avrupa maçı sonrası Sabah gazetesinden Ceyhun Samet Yüksel'e konuştu.

"Galatasaray ve Beşiktaş olur"

Joshua King, Valencia, Pedro ve Batshuayi'nin gerisinde kalan 30 yaşındaki oyuncu, her zaman sahada olmak istediğini belirterek, "Takımda forma şansı bulamazsam ocak ayında ayrılmayı düşünebilirim. Süper Lig'den bana gelen çok teklif vardı. Belki Galatasaray, belki Beşiktaş olabilir" dedi.

"Lucescu beni istedi"

Yaz ayında Dinamo Kiev'den teklif aldığını belirten Serdar, "Ben savaş dolayısıyla gitmek istemedim. Lucescu beni bizzat istedi." ifadesini kullandı.

Bu sezon sadece 4 maça çıktı

Geçen sezonu 33 lig maçında 15 golle kapatan Serdar Dursun, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 4 lig maçında fileleri havalandıramadı.