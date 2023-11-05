Onikişubat Belediyesi, ev sahipliğini yaptığı EXPO 2023 kapsamında ‘100 yılın sayfalarını birlikte açıyoruz’ sloganıyla Kitap Fuarı düzenliyor.

Yoğun katılımla açılışı gerçekleştirilen EXPO 2023 Kitap Fuarı, ilk gününde adeta tıklım tıklım doldu.

İlk günü EXPO 2023 Sergi Alanı’nın muhteşem manzarasında birbirinden güzel söyleşi, imza günleri ve kültürel etkinliklerle dolu dolu EXPO 2023 Kitap Fuarı’nın ilk konuğu, sözleriyle gönüllere tesir eden şair-yazar Serdar Tuncer oldu.

Şiirle dolu keyifli sohbetiyle dinleyicilerini mest eden şair-yazar Serdar Tuncer, Filistin’de yaşanan işgale dikkat çekerken, Kahramanmaraş’ın edebi yönünü anlatan anlamlı açıklamalarda bulundu.

Sen İstanbul Kokardın, Aynalar, Satır Arası Hikayeler, Delilim Yok Kalbimden Başka, Sermayem Yok Derdimden Başka, Hiçbir Zaman Hiçbir Şey ve Aşık Olan Neylesin gibi okurların yoğun ilgi gösterdiği kitaplara sahip olan Tuncer, EXPO 2023 Ülke Bahçeleri’nde kurulan sahnede kitaplarını imzaladı.

“Düştüğümüz yerden kitapla kalkacağız”

Deprem yaralarının kitaplardaki bilgiler ve ilimle sarılacağını belirterek, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’e teşekkür eden şair ve yazar Serdar Tuncer, “Kitap Fuarı’nın ilk gününde söyleşimize teşrifiniz için, dinleme nezaketiniz için, tahammülünüz için, güzel gönlünüz ve bu akşam bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Onikişubat Belediyemizi ve Başkanımızı da böyle güzel bir fuarı tertip ettikleri, böyle anlamlı çalışmaları düşündüğü için tebrik etmek istiyorum. Bakın enteresan bir şeydir. Fransa 100 yıl savaşlarında yıkılmış, koca bir şehir gitmiş. O zamanda Fransa hükümeti halka soruyor, ‘Önce size barınacak ev mi yapalım, yoksa kütüphane mi yapalım’ diyorlar. Halk tereddütsüz kütüphaneyi yapın diyor, ev nasıl olsa bulunur. Düştüğümüz yerden kitapla kalkacağız. Yaralarımızı o kitaplardaki bilgilerle ve ilimle saracağız. 2023’e inşaatla, çimentoyla, betonla, İHA’yla, SİHA’yla geldik ama 2071’e kitapla ve insanla yürüyeceğiz. O yüzden bu organizasyonlar çok kıymetli. Onikişubat Belediyesi’ne ve Başkanımız Hanefi Mahçiçek’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Söyleşinin ardından selamlama konuşması yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, şair ve yazar Serdar Tuncer’e günün anısına EXPO 2023’ün sembol çiçeği Maraş Sünbülü’nü takdim etti.

Girişin ücretsiz olduğu fuar, hafta içi ve hafta sonu 10.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Fuar, son günü olan 12 Kasım 2023 Pazar günü sona erecek.