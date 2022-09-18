Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı bölgelerden başlayarak azalacağı, batı bölgelerde mevsim normalleri altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hemen hemen yurdun tamamının aralıklarla yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Haftanın ilk günleri yurdun orta ve doğu kesimleri yağış alırken perşembe günü Güneydoğu Anadolu ile Ege'nin kıyı kesimleri dışında kalan yerlerin tamamında yağış görülecek. Yağışlar gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.