Hayata geçirilen "Öğrenci Servisi Planlama, Takip, Kontrol, Bilgilendirme ve Yönetim Sistemi" sayesinde artık veliler, çocuklarının okul servisini anlık olarak takip edebilecek. Yeni sistem ile öğrenci taşıma hizmetlerinin güvenli, şeffaf ve denetlenebilir bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Yürürlüğe giren Yönerge kapsamında servis araçlarının anlık ve geçmişe dönük konumu, rotası, sürat bilgileri, sürüş dinamikleri, kapı hareketleri ve iç ortam koşulları gibi birçok detay izlenebilecek.

Velilere Anlık Bilgilendirme

Sistem üzerinden:

Servisin bekleme noktasına varış saati,

Öğrencinin araca biniş ve iniş zamanı,

Okula giriş ve çıkış saatleri gibi bilgiler veliye sesli uyarı ve mesajlarla anlık olarak iletilecek.

Bu sayede çocukların izinsiz servis kullanımı önlenecek, yanlış araca binme gibi riskler azaltılacak.

Güvenli İletişim ve Hızlı Müdahale

Veliler ve servis şoförleri, kişisel numara paylaşmadan sistem üzerinden iletişim kurabilecek. Ayrıca yaşanan sorunlar hem anlık hem de geçmişe dönük olarak raporlanabilecek.

Sistem, özellikle olumsuz hava koşullarında çocukların dışarıda bekleme süresini azaltacak, sabah saatlerinde yaşanabilecek güvenlik risklerini minimuma indirecek.

MEB’in bu adımıyla birlikte taşımalı eğitim hizmetlerinde dijitalleşme ve güvenlik standartları daha üst seviyeye taşınıyor.