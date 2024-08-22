Depremde kulakların aşina olduğu bir söz vardı; “sesimi duyan var mı” diye. İnanmayacaksınız ama deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta hala sesimizi duyan yok gibi. Belki de duyuyorlar ama söyleyecek sözleri olmadığından, duymamazlıktan geliyorlar. Söylenen ve verilen sözler çok fazla olmasına rağmen, bu sözlerin gerçekleşme oranını vermek güç.

Depremden bu yana bir buçuk yıl geçmesine rağmen acil durum hastanesini bitiremedik. Kahramanmaraş’ın ciddi sağlık yapıları sorunu var. Fakat kentte sanki her şey yolundaymış gibi açıklamalar yapılıyor. Ağır, orta ve yıkılan okullar ile ilgili bilgi her nedense net bir şekilde açıklanmıyor. Açıklanan bilgilerden de bir şeyler anlamanız zaten zor. Rezerv alanında bulunan sağlam diğer binalar gibi, kentin tek hastanesi olan Uğur Göz Hastanesi de var. Bu binanın sağlam olduğu performans analiz raporu ile de kanıtlanmış ama buna rağmen yıkılmak isteniyor. Kentte zaten ciddi sağlık sıkıntıları var. Uğur Göz, hem kentte hem de, depremden sonra çevre illere de ciddi hizmet veriyor.

Bu kararların gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum. Yanlıştan bir an önce dönülmesi gerekiyor. Diğer sağlam binaların da yıkımının engellenmesi, milli serveti heba edenlere fırsat vermemek gerekiyor. Ezbere alınan yıkım kararları acilen durdurulmalı. Buradaki amacın ne olduğu kamuoyuna açıklanmalı. Mücbir sebep uzatılsın diye STK’lar seslerini duyurmaya çalışıyor. Haberler, açıklamalar yapılıyor. Ama bir duymamazlık var. Mücbir sebep sadece Kahramanmaraş için değil, Kahramanmaraş’ın yanı sıra depremden en fazla etkilenen, Adıyaman, Malatya, Hatay, Nurdağı ve İslahiye için de olmazsa olmaz. Mücbir sebep aylık aylık değil, bu defa en az 1 yıl süre ile uzatılmalı. Bizler depremden en çok etkilenen kentler gibi Kahramanmaraş olarak ayağa kalkmak istiyoruz. Bunu da hükümetin desteği olmadan yapmamız mümkün değil. Destek bekliyoruz.

Depremzede kentlerin ve kentimizin başlıca sorunları şunlar …

- Yakın zaman da okullar açılacak, okulların durumu ile ilgili net bir bilgi yok! Hasta çok, yeterli hastane yok!

- Rezerv alan diye belirlenen bölgelerde, sağlam binaları bile yıkıyorlar. Sebebini bilen yok!

- Milli servet heba ediliyor. Buna bile kafa yoran yok!

- Acil durum hastanesi niye bu kadar gecikti. Söyleyen yok!

- Sağlam binaları yıkmayın diyorsunuz. Dinleyen yok! Yıkılan öğretmenevi yapılacaktı! Haber yok!

- Mücbir sebep uzatılsın diye tüm STK’lar bağırıyor. Lütfedip cevap veren yok!

-Lig başlayacak, şehrin takımlarının maça çıkacak sahası yok!

- Şehrin psikolojisi bozuk, takan yok!

- Kent merkezinde inşaatlar tüm hızıyla devam ediyor, ne yapıldığını bilen yok!

- Kentin çeşitli yerlerinde ağır hasarlı binalar var. Ne zaman yıkılacak ses yok!

- Havaalanına kışın daha sık olmasına rağmen yaz aylarında bile uçak inmediği oluyor, ILS cihazı yok!