Uygun mu olmayan alan, alan mı uygun olamayan, işte bilmece bu! Kahramanmaraş’ta depremin üzerinden yaklaşık 16 ay geçti.

Konuştuğumuz ve bir türlü çözemediğimiz mevzu bu. Yaklaşık 24 bin bağımsız bölümü ilgilendiren uygun olmayan alanlar konusu şehrin gündem maddelerinden. İnsanların mağdur edildiği net bir açıklamanın yapılmadığı, insanların muhatap bulamadığı ilginç bir durum.

Yeni Kahramanmaraş diye adlandırabileceğimiz üniversite karşısı, Üngüt, Boğaziçi ve Ağcalı bölgeleri depremden hemen sonra alelacele hazırlanan bir raporla ‘Uygun Olmayan Alan’ olarak ilan edildi. Yapılaşmaya kapalı, hiç bir şey yapamadığınız bir bölge. Bu bölgelerde bilim adamlarının hazırladığı söylenen raporun birçok bölümünde daha önceden hazırlanmış bir rapordan alıntılar yapılarak kopyala-yapıştır mantığıyla hazırlandığı ifade ediliyor. Depremin hemen ardından alelacele yapılan bir raporla adeta şehir cezalandırılıyor. İnsanlar mağdur ediliyor. İşin ilginç yanı bahsettiğimiz bu bölge asrın felaketinde yaşadığı ardı ardına büyük depremlere ve yaklaşık 40 bin artçı sarsıntıya rağmen hiçbir binanın yıkılmadığı, yani binaların görevlerini yaptığı bir bölge.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın depremden hemen sonra yani 5 Mart’ta çalışmaların yapıldığı söylenen ve 24 Mayıs’ta bakanlık tarafından onaylanan rapor ile bir şehir adeta cezalandırılıyor.

Gelelim ilginç duruma; 5 Mart 2023 tarihinde çalışmaların başladığı, bu çalışmalarda 513 adet sondaj kuyusu ve 50 adet paleo sismolojik hendek açıldığı, buralardan numune alınarak incelenmesi, laboratuvar da incelenme sürelerini de kattığımız zaman böyle bir çalışmanın 79 gün gibi kısa bir sürede incelenip hazırlanması ve 1140 sayfalık raporun ortaya konulması ve bu kısa süre içerisinde bakanlığın inceleyip raporu kabul etmesi mümkün mü?

Görüştüğüm Kahramanmaraş Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Volkan Dalyan, “Bu bahsedilen sürelerde belki kuyu ve hendekleri açabilirsiniz. Fakat bir hendek açılması, fotoğrafla andırılması, incelenmesi numune alınması ve kapatılması en az üç gün sürer bu da açıldığı söylenen hendeklerin 150 günde tamamlanması demek. Burada bir tezat var” diye konuştu. Yani Kahramanmaraş’taki bilim adamları bu kadar kısa sürede böyle bir raporun hazırlanmasının mümkün olmadığını söylüyor. O zaman şu soru akla geliyor; Uygun olmayan alanları belirlediğini söyleyen, raporu hazırlayanlar bu işe mi uygun değil? Liyakatsiz insanlar tarafından mı hazırlandı? Öyleyse durum daha da vahim. Bir şehrin ve binlerce mağdurun yaratıldığı “Uygun Olmayan Alan” bilmecesini kim çözecek?