6 Şubat depremlerinden bu yana yaklaşık 1.5 yıl geçti. Kentte ciddi bir işçi sıkıntısı yaşanıyor. Tabii bunun birçok sebebi var.

Şehirdeki inşaat işlerinin yoğunluğu bunların başında yer alıyor. Bunun yanında sağlık hizmetine ulaşmak da sınırlı. Kentin en büyük sağlık kurumu, Necip Fazıl Hastanesi, depremde zarar görürken, bu zararın ne olduğu bile açıklanmadı. Yani durumunun ne olduğu bilinmiyor. Hastanenin poliklinik kısmı hizmet veriyor. Bu da şehirde bulunan Yörükselim Devlet Hastanesi ve KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yükünü oldukça artırıyor.

Depremden bu yana yapılması beklenen ve inşaatı devam eden acil durum hastanesini bile acil yapamadık. İnşaat devam ediyor ve yılsonunda biteceği söyleniyor. Depremden sonra Hatay ve İskenderun’a 3 ayda yapılan ve açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı acil durum hastaneleri Kahramanmaraş’ta halen yapılamadı. Vatandaşın canı burnunda, sağlık hizmeti alamayan Maraşlı ne yapsın?

Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi, geçtiğimiz günlerde, milletvekilleriyle birlikte yaptığı açıklamada; 6 Şubat depremleri sonrası sağlık tesislerinin yüzde 25'inin kullanılamaz hale geldiğini belirterek, 600 yataklı Ferhuş Hastanesi, 400 yataklı Kahramanmaraş Acil Durum Hastanesi, 120 yataklı Türkoğlu Acil Durum Hastanesi, 56 yataklı Nurhak Acil Durum Hastanesi, 150 yataklı Afşin Devlet Hastanesi ve 1000 yataklı Kahramanmaraş Şehir Hastanesi'nin yapımı tamamlandığında, 2 bin 326 ilave yatağın vatandaşın hizmetine sunulacağını kaydetti.

Burada bahsedilen 600 yataklı Ferhuş Hastanesi, depremden önce yapımına başlanan kent merkezinde bulunan kadın doğum ve çocuk hastanesinin yeni binasıdır. Depremden sonra bu hastane, devlet hastanesi statüsüne alınmıştır. Açıklamada yer alan 1000 yataklı Kahramanmaraş Şehir Hastanesi diye bahsedilen hastanenin ise, Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü web sitesine girdiğinizde, 2023 ve 2024 yıllarında sözleşmesi imzalanan projeler arasında yer almadığını görüyoruz. Yani bahsedilen 1000 yataklı hastane hala söylemde var. Ferhuş ve acil durum hastanesinin yılsonunda faaliyete geçeceği söyleniyor.

Depremde sağlık tesislerinin Yüzde 25’inin kullanılamaz hale geldiği söylenirken, biz bunun yüzde 1’inin bile açığını kapatamamışız. Çok acı ama gerçek. Biz sanayi tesislerini ayağa kaldıralım diye uğraşırken, getirmek istediğimiz personele sağlık hizmetini veremezsek, bu kentte insanları nasıl getireceğiz. Bu şehir en kısa zamanda nasıl ayağa kalkacak. Aklım almıyor, sağlık tesislerinin yapımı bu kadar niye gecikir? Ferhuşa yapılan hastane inşaatına deprem öncesi başlanmamış olsaydı ne olacaktı? İnşaatı devam eden hastaneyi bile yaklaşık 1.5 yılda bitiremedik. Demek ki acil yapılması gerekmiyormuş demekten kendimi alamıyorum. Neyse sesimizi duyan var mı?

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Kahramanmaraş tekstil sektörünün duayenlerinden Karacasu Tekstil’in Kurucusu Mehmet Fethi Arifioğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.