Şevval Ayı Ne Zaman Başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre 2026 yılında Şevval ayı, Ramazan Bayramı’nın ardından 20 Mart’ta başlıyor ve 17 Nisan’a kadar devam ediyor. Bu süreçte Müslümanlar, nafile ibadetler arasında yer alan Şevval orucunu tutabilecek.

Şevval Orucu Kaç Gün Tutulur?

Şevval ayında tutulması tavsiye edilen oruç süresi 6 gündür. Bu oruçlar peş peşe tutulabileceği gibi, ay içerisinde farklı günlere bölünerek de yerine getirilebilir.

Hangi Günlerde Tutulabilir?

Şevval orucu, bayramın birinci günü dışında kalan günlerde tutulur. Bayramın ilk günü oruç tutulması uygun olmadığı için ibadet, bayramın ikinci gününden itibaren başlanarak ay sonuna kadar tamamlanabilir.

Fazileti Nedir?

İslam kaynaklarında yer alan hadislere göre, Ramazan orucunun ardından Şevval ayında 6 gün oruç tutan kişinin, yıl boyunca oruç tutmuş gibi sevap kazanacağı ifade edilmektedir.

Bu ibadet;

Ramazan’daki ibadet alışkanlığının devamını sağlar

Manevi kazanımı artırır

Nefsi terbiye etmeye yardımcı olur

İbadetlerdeki eksikliklerin telafisine katkı sunar

Kaza Orucu Yerine Geçer Mi?

Şevval ayında tutulan oruçlar nafile ibadet kapsamındadır. Bu nedenle Ramazan’da tutulamayan oruçların yerine geçmez. Kaza oruçlarının ayrıca tutulması gerekir.

Aynı oruçta hem kaza hem de nafile niyetinin birlikte yapılması geçerli kabul edilmez. Bu yüzden niyetin açık şekilde belirlenmesi gerekir.

Neden Bu Kadar Önemli?

Şevval orucu, Ramazan sonrası ibadet düzeninin sürdürülmesi açısından önemli bir fırsat olarak görülüyor. Bu nedenle her yıl milyonlarca kişi, bu 6 günlük orucu tutarak manevi kazanım elde etmeyi hedefliyor.