Acun Ilıcalı'yla boşandıktan sonra yaptığı her hareketle gündem olan Şeyma Subaşı gerek özel hayatı gerekse paylaşımlarıyla dillerden düşmüyor.

Geçtiğimiz aylarda bir ayrı bir barışık olduğu büyük aşkı Meedo'yla evlenen Şeyma Subaşı bu aşka da aradığını bulamadı ve şiddet iddiasıyla evliliğini kısa sürede bitirdi.

Partiden partiye koşan ünlü isim ilk defa çamaşır makinesi kullanma deneyimi yaşadığını söyleyerek o anları paylaştı.

Çamaşır makinesini kullanmaya çalışan, kapağı açmak için büyük mücadele veren Şeyma Subaşı hızlıca sosyal medyanın da diline düştü. Kimi "Rol yapıyor" dedi kimi ise "Çamaşır makinesiyle tanışıyor" yorumunda bulundu.

Şeyma Subaşı'nın o hallerine "Kız tek parça için makine mi çalıştırılır" yorumları da gecikmedi.