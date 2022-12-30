İlk ziyaretini Afşin Belediyesi’ne yapan Sezal, buradan Afşin Eğitim Bir Sen Başkanı Muzaffer Kolukısa’ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Afşin Eğitim Bir Sen başkanı ve üyeleri eğitim konusunda görüşlerini milletvekili Sezal’a ilettiler.

Daha sonra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Afşin İlçe Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi, AK Parti Afşin Kadın Kolları Başkanı Güleser Keleş Ermurat, AK Parti Afşin İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aytekin Özgül ve partililerle birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

AK Parti teşkilatları olarak seçime hazır olduklarını belirten AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal; “Mecliste bütçe görüşmeleri tamamlandı, akabinde milletvekillerimizle birlikte ilçe ve teşkilat ziyaretlerimizi yapıyoruz. Elbistan, Göksun, Nurhak, Ekinözü ve bugün de Afşin ilçemizdeyiz. Afşin ilçemizde esnaflarımızı ve sendikalarımızı ziyaret ettik. Biz Ak Parti teşkilatları olarak zaten seçime hazırız ama bu dönemde de her fırsatta tüm teşkilatlarımızla bir araya gelerek daha dinamik tutmaya çalışıyoruz. İnşallah seçime kadarda hep beraber milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız ve teşkilatlarımızla vatandaş ziyaretlerimize devam edeceğiz, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Seçimde de her zaman olduğu gibi 20 yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde zaferle çıkacağımıza inanıyorum. Bundan sonra da inşallah 2023 yılından sonra 2053 ve 2071 hedef koymuş cumhurbaşkanımızın önderliğinde aziz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.