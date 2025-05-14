Gündemin nabzını tutan programın bu haftaki özel konuğu, Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında SGK Kahramanmaraş İl Müdürü Harun Akbalaban oldu.

Programda mücbir sebep kavramını tüm yönleriyle ele alan İl Müdürü Akbalaban, özellikle son dönemde yaşanan afetler ve olağanüstü durumların ardından bu konunun işletmeler açısından taşıdığı hayati öneme dikkat çekti.

Akbalaban, mücbir sebep hâllerinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun üstlendiği sorumluluklar ve sunduğu kolaylıklar hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

Mücbir sebebin, zorlayıcı koşullar altında faaliyetlerini sürdüremeyen işletmeler için bir can simidi görevi gördüğünü vurgulayan Akbalaban, bu süreçte SGK’nın işletmelere nefes aldıracak çeşitli düzenlemeleri hayata geçirdiğini belirtti.

Özellikle prim ödemelerinin ertelenmesi, yapılandırma haklarının genişletilmesi ve çeşitli istihdam teşviklerinin devreye alınmasının, sahada büyük bir rahatlama sağladığını ifade etti.

Program boyunca samimi açıklamalarda bulunan Akbalaban, vatandaşların ve işverenlerin haklarının korunmasının kurumun öncelikli misyonu olduğunu belirterek, SGK'nın kriz dönemlerinde her zaman toplumun yanında yer aldığını dile getirdi.

Yoğun izleyici ilgisiyle karşılanan program, hem bilgilendirici içeriğiyle hem de güncel konulara getirdiği derinlikli bakışla bir kez daha takdir topladı.