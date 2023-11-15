Gaziantep'te siber dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir vatandaşın, mobil banka uygulaması üzerinden iki banka hesabına bilgisi dışında erişim sağlanarak toplam 129 bin lira kredi çekildiği ve bu tutarın eft/havale ile farklı kişilere transfer edildiği ihbarı üzerine çalışma başlatarak zanlıyı belirledi.

Operasyonla gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.