İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda yakalanan 214 şüpheliden 99'unun tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 44 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli hırsızlık suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 214 şüphelinin yakalandığını, 99'unun tutuklandığını, 21'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

Yerlikaya, şüphelilerin sosyal medya üzerinden sahte ürün satışıyla dolandırıcılık yaptıklarını, yasa dışı bahis oynattıklarını ve reklamını yaptıklarını, bahis-kumar sitelerine entegre finansal sistemler işleterek para transferine aracılık ettiklerini, çocuk istismarı içerikleri barındırdıklarını ve mobil bankacılık hesaplarına erişerek kişisel verileri kötüye kullandıklarının belirlendiğini açıkladı.

Operasyonların 43 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiğini belirtti.



Operasyonlarda 4 kripto varlık cüzdanı, çok miktarda altın, para ile dijital materyal ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 milyon lira değerinde 3 otomobil ile 2 konuta el konuldu. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimizi, polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz."