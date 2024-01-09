'Oltalama' sitesi üzerinden 'araç satışı' ilanları vererek iletişime geçtikleri vatandaşlardan para talep ederek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

Sosyal medya platformu üzerinden 'kiralık bungalov' temasını kullanarak oluşturdukları 'oltalama' sitesinden 8 ilde para talep ederek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 15 şüpheli yakalandı.

e-Ticaret sitelerinden 'konteyner, telefon, makine' ilanları vererek aralarında İstanbul ve İzmir'in de olduğu 11 ilde vatandaşlardan para talep ederek haksız kazanç sağlayan 39 şüpheli yakalandı.

İstanbul ve Yalova'dan arayanlara vergi, trafik cezası ödemelerinin bulunduğu söylenerek, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 13 şüpheli yakalandı."

Operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlere karşı operasyonların devam edeceğini vurguladı.