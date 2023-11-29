Bakan Yerlikaya, yakalananların, vatandaşlarla oltalama siteleri üzerinden araç sigortası yapmak vaadiyle irtibat kurdukları, sahte araç satış ilanları ile kapora bedeli talep ederek bu kişileri dolandırdıkları, 49 müştekiden haksız kazanç sağlandığını ve 70 milyon lira banka hesap hareketliliği tespit edildiğini aktardı.

Operasyonlarda tabancalar, muhtelif miktarda metamfetamin uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyale el konulduğu bilgisini paylaşan Yerlikaya, yasa dışı bahisçilere yönelik operasyonların devam edeceğini vurguladı.



