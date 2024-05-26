13 ilde “Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık” suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERGÖZ-41” operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca Konya, Adana, Mersin, Ağrı, Kastamonu, Malatya, Antalya, Mardin, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay ve Karaman'da düzenlenen operasyonlarda 65 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Yerlikaya, operasyonlar sonucu, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda bilgisayar, telefon, SIM kart ve taşınabilir bellek, 4 bin 460 banka/kredi kartı ile çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konulduğunu aktardı.