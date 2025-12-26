Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, önümüzdeki günlere ilişkin hava durumu değerlendirmesinde bulundu.
Çelik, Sibirya kaynaklı soğuk ve yağışlı sistemin Karadeniz üzerinden yurda giriş yaptığını, sıcaklıkların kademeli olarak düşeceğini söyledi.
İstanbul’da Kar Beklenmiyor
Cengiz Çelik’in açıklamasına göre:
-
İstanbul’da yağışlar yağmur şeklinde olacak
-
Yılbaşı gecesi dahil kar yağışı beklenmiyor
Kentte soğuk hava etkili olsa da kar ihtimali bulunmuyor.
Ankara’da Hafta Sonu Kar Görülebilir
Başkent Ankara için ise farklı bir tablo öngörülüyor.
-
Bugün yağmur
-
Hafta sonu yer yer kar yağışı
Özellikle Kızılcahamam ve Ankara’nın kuzey ilçelerinde karın zaman zaman daha etkili olabileceği belirtildi.
İzmir’de Yağış Yok
Ege Bölgesi’nde ise hava daha sakin seyredecek.
-
İzmir’de 3–4 gün boyunca yağış beklenmiyor
-
Parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak
Hangi Bölgelerde Kar Etkili Olacak
Uzmanlara göre soğuk hava dalgası;
-
Karadeniz Bölgesi
-
İç Anadolu’nun doğusu
-
Doğu Anadolu
genelinde etkili olacak. Bu bölgelerde yer yer yoğun kar yağışı görülebileceği uyarısı yapıldı.
Sıcaklıklar 4–10 Derece Düşecek
Soğuk hava sistemiyle birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının:
-
Mevsim normallerinin
-
4 ila 10 derece altına
ineceği tahmin ediliyor.