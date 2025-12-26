Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, önümüzdeki günlere ilişkin hava durumu değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Sibirya kaynaklı soğuk ve yağışlı sistemin Karadeniz üzerinden yurda giriş yaptığını, sıcaklıkların kademeli olarak düşeceğini söyledi.

Resized 45D2A 9572039Dhavadurumunasc4B1L-4

İstanbul’da Kar Beklenmiyor

Cengiz Çelik’in açıklamasına göre:

  • İstanbul’da yağışlar yağmur şeklinde olacak

  • Yılbaşı gecesi dahil kar yağışı beklenmiyor

Kentte soğuk hava etkili olsa da kar ihtimali bulunmuyor.

Ekran Görüntüsü 2025 12 26 095945

Ankara’da Hafta Sonu Kar Görülebilir

Başkent Ankara için ise farklı bir tablo öngörülüyor.

  • Bugün yağmur

  • Hafta sonu yer yer kar yağışı

Özellikle Kızılcahamam ve Ankara’nın kuzey ilçelerinde karın zaman zaman daha etkili olabileceği belirtildi.

Yeni Proje 50 M1Mc Cover-5

İzmir’de Yağış Yok

Ege Bölgesi’nde ise hava daha sakin seyredecek.

  • İzmir’de 3–4 gün boyunca yağış beklenmiyor

  • Parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak

Ekran Görüntüsü 2025 12 26 095955

Hangi Bölgelerde Kar Etkili Olacak

Uzmanlara göre soğuk hava dalgası;

  • Karadeniz Bölgesi

  • İç Anadolu’nun doğusu

  • Doğu Anadolu

genelinde etkili olacak. Bu bölgelerde yer yer yoğun kar yağışı görülebileceği uyarısı yapıldı.

Kar Yagisi 4-4

Sıcaklıklar 4–10 Derece Düşecek

Soğuk hava sistemiyle birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının:

  • Mevsim normallerinin

  • 4 ila 10 derece altına

ineceği tahmin ediliyor.

Ekran Görüntüsü 2025 12 26 100005

