Kahramanmaraş’ta hafta sonu hava sıcaklıkları düşüyor. Cuma ve cumartesi günü yağmur beklenirken, pazar günü çok bulutlu ve daha soğuk bir hava etkili olacak.

27 Aralık Cumartesi

Havanın hafif yağmur, sıcaklığın en yüksek 10° ve en düşük 5° olması bekleniyor.

Hava durumu: Yağmurlu

En düşük: 5°C

En yüksek: 10°C

28 Aralık Pazar

Havanın açık, sıcaklığın en yüksek 8° ve en düşük -1° olması bekleniyor.

Hava durumu: Çok bulutlu

En düşük: -1°C

En yüksek: 8°C

Yetkililer, pazar günüyle birlikte gece ve sabah saatlerinde soğuk havaya bağlı buzlanma riskine karşı vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor. Hafta sonu planı yapacakların hava koşullarını göz önünde bulundurması tavsiye ediliyor.