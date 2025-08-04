Hava sıcaklığının 38 dereceye ulaştığı Kahramanmaraş'ta da vatandaşlar, serinlemek için mesire alanları ve gölgelikleri tercih etti.

Onikişubat ilçesindeki Fırnız Çayı, kent merkezi ve çevre illerde sıcak havadan bunalıp serinlemek isteyenlerin uğrak noktası oldu.

Sabit Karadaş, yaptığı açıklamada, bunaltıcı sıcaklardan kaçtıklarını, ailesiyle birlikte doğayla iç içe vakit geçirmek için serin yerleri tercih ettiklerini belirtti.

Karadaş, "Şehir merkezi çok sıcak olduğu için serin olan piknik alanlarına geliyoruz. Burada hem suya giriyoruz hem de piknik yapıyoruz. Ailemizle burada akşama kadar vakit geçireceğiz." dedi.

Gaziantep'ten gelen Şevval Kanarya da ailesiyle sıcak havalardan kaçmak için Kahramanmaraş'taki mesire alanına geldiklerini söyledi.

Serin ve doğayla iç içe bir ortamda vakit geçirdikleri için mutlu olduklarını ifade eden Kanarya, "Sıcak havalar bizi boğdu. Serinlemek için buraya geldik. Cennetten bir köşe gibi burası. Gerçekten çok iyi geldi bize ve herkese tavsiye edebilirim." diye konuştu.